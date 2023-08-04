Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях под Петербургом

Под Петербургом специалисты-кинологи 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях.

Росгвардейцы с патрульно-розыскными собаками осуществляли розыск, задержание и нейтрализацию условного нарушителя. А кинологи с минно-розыскными собаками обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади, нежилых зданиях, автотранспорте и на объектах городской инфраструктуры. Кроме того, оттачивались элементы курса общей дрессировки, безголосовая отдача команд собаке жестами и тактическое передвижение кинолога и собаки.

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области специалисты-кинологи Росгвардии со своими служебными собаками обеспечивают общественную безопасность крупных международных, экономических, спортивных и культурных мероприятий.