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Питерец.ру » Общество » Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях под Петербургом

Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях под Петербургом

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51
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях под Петербургом

Под Петербургом специалисты-кинологи 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях.
Росгвардейцы с патрульно-розыскными собаками осуществляли розыск, задержание и нейтрализацию условного нарушителя. А кинологи с минно-розыскными собаками обыскивали местность на наличие взрывоопасных веществ в ручной клади, нежилых зданиях, автотранспорте и на объектах городской инфраструктуры. Кроме того, оттачивались элементы курса общей дрессировки, безголосовая отдача команд собаке жестами и тактическое передвижение кинолога и собаки.
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области специалисты-кинологи Росгвардии со своими служебными собаками обеспечивают общественную безопасность крупных международных, экономических, спортивных и культурных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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