Командующий СЗО Росгвардии вручил награды кинологам, отличившимся в СВО

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев вручил награды отличившимся в ходе специальной военной операции кинологам.

В ходе специальной военной операции кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии показывают свой высокий профессионализм, обнаруживая схроны с оружием и боеприпасами, а также замаскированные фугасы, участвуя в поиске диверсионно-разведывательных групп.

Мероприятие проводилось в ознаменование Дня кинологических подразделений Росгвардии. Также во время торжественной церемонии специалисты-кинологи со своими служебными собаками продемонстрировали элементы курса общей дрессировки, тактическое передвижение кинолога и собаки, безголосовую отдачу команд собаке жестами, а также поиск взрывоопасных предметов и обезвреживание преступника.