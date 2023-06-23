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Питерец.ру » Общество » Командующий СЗО Росгвардии вручил награды кинологам, отличившимся в СВО

Командующий СЗО Росгвардии вручил награды кинологам, отличившимся в СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Командующий СЗО Росгвардии вручил награды кинологам, отличившимся в СВО

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев вручил награды отличившимся в ходе специальной военной операции кинологам.
В ходе специальной военной операции кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии показывают свой высокий профессионализм, обнаруживая схроны с оружием и боеприпасами, а также замаскированные фугасы, участвуя в поиске диверсионно-разведывательных групп.
Мероприятие проводилось в ознаменование Дня кинологических подразделений Росгвардии. Также во время торжественной церемонии специалисты-кинологи со своими служебными собаками продемонстрировали элементы курса общей дрессировки, тактическое передвижение кинолога и собаки, безголосовую отдачу команд собаке жестами, а также поиск взрывоопасных предметов и обезвреживание преступника.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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