Росгвардейцы Северо-Западный округа выступят на соревнованиях по многоборью кинологов

Кинологи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области представят Северо-Западный округ Росгвардии на Всероссийских межведомственных соревнованиях общества «Динамо» по многоборью кинологов, которые пройдут в Москве.

Росгвардейцы со служебными собаками поборются в дисциплинах «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» и «Разыскной профиль». Участвовать в соревнованиях будут специалисты-кинологи полка по охране важных государственных объектов (Ленинградская область) и ОМОН «Бастион» (г. Санкт-Петербург).