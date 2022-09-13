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Росгвардейцы Северо-Западный округа выступят на соревнованиях по многоборью кинологов

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40
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардейцы Северо-Западный округа выступят на соревнованиях по многоборью кинологов

Кинологи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области представят Северо-Западный округ Росгвардии на Всероссийских межведомственных соревнованиях общества «Динамо» по многоборью кинологов, которые пройдут в Москве.
Росгвардейцы со служебными собаками поборются в дисциплинах «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» и «Разыскной профиль». Участвовать в соревнованиях будут специалисты-кинологи полка по охране важных государственных объектов (Ленинградская область) и ОМОН «Бастион» (г. Санкт-Петербург).

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