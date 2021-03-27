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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»

В Ленобласти кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»

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53
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Ленинградской области кинологи ЗВО провели первый этап конкурса «Найти и обезвредить»

Кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  совместно с минно-розыскными собаками соединения приступили к проведению конкурса профессионального мастерства «Найти и обезвредить».

В ходе состязаний военнослужащие продемонстрировали навыки четвероногих питомцев в  прохождении специальной полосы препятствий, поиска различных типов взрывчатых веществ на незнакомых участках местности,  работы, в условиях непогоды и различном времени суток.

В конкурсе принимает участие более 10 военнослужащих и минно-розыскных собак таких пород немецкой и бельгийской овчарок, лабрадор и русский черный терьер.

По итогам состязаний будут выявлены лучшие специалисты-кинологи полка, которые представят его на следующем этапе конкурса.

Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности. Специалисты минно-розыскной службы полка  неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Мобильные группы разминирования объединения  ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов времен  Великой Отечественной войны. С начала текущего месяца, саперами уже было обезврежено более 130 взрывоопасных предметов, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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