Кинологи СЗО Росгвардии поделятся с петербуржцами секретами дрессировки собак

Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии проведут показательные выступления и поделятся секретами дрессировки служебных собак с петербуржцами и гостями города.

В ходе показательных выступлений зрители смогут увидеть элементы курса общей дрессировки, тренировку служебных собак по поиску взрывоопасных предметов, обезвреживанию преступника, тактическое передвижение кинолога и собаки, безголосовая отдача команд собаке жестами. В показательных выступлениях примут участие специалисты-кинологи полка по охране важных гособъектов, специального моторизованного полка, ОМОН «Бастион».

Мастер классы будут проходить несколько раз в день с 15 по 17 марта на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства «ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий», которую проводит Северо-Западный округ Росгвардии.