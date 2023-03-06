Под Петербургом кинологи Северо-Западного округа Росгвардии обучают собак поиску взрывчатых веществ НАТО

В Ленинградской области кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приступили к испытанию новейших российских запаховых имитаторов взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах армий стран НАТО.
В ходе тактико-специальных занятий росгвардейцы обучают служебных собак к поиску боеприпасов и взрывчатых веществ, замаскированных в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также на пересеченной местности. Один из кинологических тест-тренингов имитирует запах пластичного взрывчатого вещества военного назначения С-4.
При подготовке младших специалистов-кинологов внедряется опыт, полученный в ходе СВО, включающий в себя: поиск диверсионно-разведывательных групп, подавление огневых точек, а также выполнение задач кинологами и служебными собаками в различных условиях меняющейся обстановки.
Новейшие российские аналоги запаховых имитаторов взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах армий стран НАТО, будут представлены на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий", которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта.