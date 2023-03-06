Под Петербургом кинологи Северо-Западного округа Росгвардии обучают собак поиску взрывчатых веществ НАТО

В Ленинградской области кинологи Северо-Западного округа Росгвардии приступили к испытанию новейших российских запаховых имитаторов взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах армий стран НАТО.

В ходе тактико-специальных занятий росгвардейцы обучают служебных собак к поиску боеприпасов и взрывчатых веществ, замаскированных в автомобильной технике, на объектах городской инфраструктуры, а также на пересеченной местности. Один из кинологических тест-тренингов имитирует запах пластичного взрывчатого вещества военного назначения С-4.

«В ходе специальной военной операции, кинологи и служебные собаки Северо-Западного округа Росгвардии выполняют боевые задачи по поиску замаскированных мин и фугасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов, а также схронов с оружием и боеприпасами, оставленных членами вооружённых националистических формирований», - отметил начальник кинологической службы.

При подготовке младших специалистов-кинологов внедряется опыт, полученный в ходе СВО, включающий в себя: поиск диверсионно-разведывательных групп, подавление огневых точек, а также выполнение задач кинологами и служебными собаками в различных условиях меняющейся обстановки.

Новейшие российские аналоги запаховых имитаторов взрывчатых веществ, применяемых в боеприпасах армий стран НАТО, будут представлены на выставке передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства "ЭКСПОТЕХНОСТРАЖ. День передовых технологий", которая пройдёт в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта.