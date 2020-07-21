Путин посетит Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что 26 июля в Северной столице состоится парад ВМФ. Мероприятие посетит президент Владимир Путин. Для участия в параде будет задействовано 46 судов и 41 единица авиации. Парад возглавит знаменитый корабль «Полтава», получивший свое название в честь важной победы в морском сражении со шведами.

Более подробную информацию о данном мероприятии можно будет получить на веб-ресурсе Министерства обороны РФ. Напоминаем, что в последнее воскресение июля в нашей стране отмечают День ВМФ. В честь этого праздника и будет проведен парад. Что касается визита Путина в Петербург, точной информации о планах российского президента нет. Возможно, Владимир Владимирович проведет ряд встреч с руководителями.