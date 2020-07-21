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Питерец.ру » Политика » Путин посетит Петербург

Путин посетит Петербург

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33
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Президент приедет на парад ВМФ, который пройдет в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что 26 июля в Северной столице состоится парад ВМФ. Мероприятие посетит президент Владимир Путин. Для участия в параде будет задействовано 46 судов и 41 единица авиации. Парад возглавит знаменитый корабль «Полтава», получивший свое название в честь важной победы в морском сражении со шведами.

Более подробную информацию о данном мероприятии можно будет получить на веб-ресурсе Министерства обороны РФ. Напоминаем, что в последнее воскресение июля в нашей стране отмечают День ВМФ. В честь этого праздника и будет проведен парад. Что касается визита Путина в Петербург, точной информации о планах российского президента нет. Возможно, Владимир Владимирович проведет ряд встреч с руководителями.

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