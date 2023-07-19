Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге

В День Военно-морского флота 100 Волонтёров Победы помогут в проведении парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В число добровольцев, оказывающих сопровождение,войдут финалисты Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград»

История конкурса «Послы Победы» началась еще в 2015 году. Волонтёры Победы являются организатором волонтёрского сопровождения Парада Победы в Москве и других крупных памятных мероприятий в городах России. В 2022 году Движение при поддержке Министерства обороны РФ создало новую традицию, и теперь в проведении парада Военно-морского флота помогает молодежь России.

Добровольцы сопроводят ветеранов, окажутпомощь на трибунах, займутся координированиемзрителей парада и гостей. Перед этим представители Движения пройдут подготовку в рамках Всероссийского мероприятия проекта «Связь поколений». Образовательная программа будет в себя включать работу с профессиональными психологами и историками, знакомство со спецификой сопровождения на крупных мероприятиях ветеранов Великой Отечественной войны, функциональное обучение и знакомство с историей ВМФ и Санкт-Петербурга.

В этом году среди волонтёров, сопровождающих парад Военно-морского флота, окажутся и добровольцы из новых субъектов Российской Федерации. Так, в северную столицу приедет Захарова Алина из Луганской Народной Республики. На протяжении трех лет Алина вместе с Волонтёрами Победы ЛНР помогает ветеранам, организует памятные мероприятия.

«Для наших добровольцев из новых субъектов участие в таких мероприятиях как парад ВМФ – это огромное счастье. Они чувствуют свою сопричастность, хотят стать частью событий, которые объединяют всю Россию. И после завершения они вернутся к себе домой, где смогут поделиться полученным опытом и дальше развивать добровольческое дело», - поделилась Анастасия Рябова, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы».

Отметим, организаторами волонтёрского сопровождения парада ВМФ являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы», Главное управление Военно-морского флота, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.