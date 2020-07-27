ента новостей

10:31
Зарождение традиций парада ВМФ
09:40
Очередное негодование Вишневского
22:24
Ушла из жизни Нина Андреева – автор «антиперестроечного манифеста»
23:52
«Зенит» на радостях попортил завоёванный Кубок России
19:43
Кандидаты в губернаторы Лебедев и Габитов сдали в облизбирком подписи в свою поддержку
07:56
Доход гостиниц серьезно упал
07:54
Ожидается наплыв туристов
15:08
В Петербурге отремонтируют здание геофизической обсерватории им. Воейкова
14:35
Михаил Романов попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности фирмы, завладевшей «золотой коллекцией» «Ленфильма»
14:33
В Петербурге задержаны аферисты продававшие пенсионерам «чудо-приборы»
14:30
На «Северной верфи» заложили траулер «Капитан Абакумов»
14:23
Панельная дискуссия «Письменность – базовая ценность в цифровую эпоху»
14:20
В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:14
Как правильно купать собаку
09:44
ОСК переедет в Петербург
18:13
Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями
16:20
Молодых петербуржцев приглашают на «Зеленый фитнес»
13:43
Возраст молодежи увеличат до 35 лет после принятия закона «О молодежной политике»
13:05
В Петербурге в честь полярного капитана Юрия Кучиева назван сквер на Васильевском острове
12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
12:24
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 1,4 миллиона рублей
12:17
В Петербурге задержан «автоподставщик», обманувший пенсионера
09:00
Где отдыхать?
08:40
Необычные вакансии
15:23
Тактические учения добровольцев
13:54
В Межвузовском студгородке Санкт-Петербурга пройдет капремонт
13:29
В Комитете по молодежной политике прошла встреча НКО, занимающихся поддержкой семей
13:20
Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:04
В Петербурге пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе дома из травмата
11:51
Эксперт рассказала, каких специалистов Администрации Петербурга ждёт сокращение
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Зарождение традиций парада ВМФ

Зарождение традиций парада ВМФ

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Почему парад ВМФ стали проводить в Северной столице?

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Петербурге и Кронштадте провели очередной парад ВМФ. В нем приняли участие 46 водных и 42 воздушных судна. В честь праздника прогремел грандиозный салют.

Владимир Путин рассказал, что идея проводить парад ВМФ в Петербурге появилась несколько лет назад. Глава государства прочитал статью, в которой описывалось, как такой парад проводился в царской России. Тогда это мероприятие проходило в Кронштадте.

Путин обсудил эту идею с Шойгу, после чего было решено проводить парад ВМФ в Петербурге. В этом направлении стала вестись конкретная работа. Так зародилась традиция современного празднования Дня ВМФ в Северной столице. Причем она вписывается в исторический контекст и отражает нынешние реалии.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-07-2020, 10:40
Путин посетит Петербург
8-05-2017, 07:42
Морской парад под вопросом?
30-07-2016, 10:15
Путин поздравит моряков
17-05-2013, 07:23
В Кронштадте будет проходить военно-морской парад
13-05-2016, 19:40
Шлюпочный Парад «Корабелки» в честь Дня Победы
15-09-2016, 13:00
Парад студенчества в Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
266
23-07-2020, 12:33
В ленобласти в ДТП погибла женщина водитель
0
669
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
636
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
597
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Наверх