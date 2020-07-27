Зарождение традиций парада ВМФ

«Питерец.ру» сообщает, что накануне в Петербурге и Кронштадте провели очередной парад ВМФ. В нем приняли участие 46 водных и 42 воздушных судна. В честь праздника прогремел грандиозный салют.

Владимир Путин рассказал, что идея проводить парад ВМФ в Петербурге появилась несколько лет назад. Глава государства прочитал статью, в которой описывалось, как такой парад проводился в царской России. Тогда это мероприятие проходило в Кронштадте.

Путин обсудил эту идею с Шойгу, после чего было решено проводить парад ВМФ в Петербурге. В этом направлении стала вестись конкретная работа. Так зародилась традиция современного празднования Дня ВМФ в Северной столице. Причем она вписывается в исторический контекст и отражает нынешние реалии.