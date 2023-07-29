В Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота будут зажжены факелы Ростральных колонн

В день проведения в Санкт‑Петербурге Главного Военно-Морского парада 30 июля с 11.00 до 14.00 и с 21.00 до 23.30 часов будут зажжены факелы Ростральных колонн.

«Ростральные колонны – один из главных символов Санкт‑Петербурга, доминанта, которая особенно ярко подчеркивает образ нашего города – морской столицы России», - сказал губернатор Александр Беглов.

Огни Ростральных колонн зажигают в особо торжественных случаях – в честь важных дат в истории города и страны, в дни всероссийских праздников.

Газоснабжение колонн уже более 65 лет обеспечивает городская газовая служба «ПетербургГаз».