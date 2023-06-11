В Петербурге в честь Дня России зажгут факелы Ростральных колонн

В честь Дня России 12 июня с 12.00 до 14.00, а также с 22.00 до 02.00 13 июня будут зажжены факелы Ростральных колонн.

«У нашего города немало традиций, которые стали неотъемлемой частью памятных дат и праздников. Одна из них – зажигать факелы на Ростральных колоннах в честь важнейших праздников и в ознаменование значимых событий. Эти праздничные огни петербуржцы и многочисленные гости Северной столицы смогут увидеть и в День России», - отметил губернатор Александр Беглов.

Факелы Ростральных колонн, уникального архитектурного сооружения и одного из главных символов Санкт Петербурга, зажигают в дни городских и всероссийских праздников, а также в особо торжественных случаях.

Газоснабжение факелов более 65 лет обеспечивает городская газовая служба ООО «ПетербургГаз». Впервые газовое пламя на Ростральных колоннах зажглось 23 июня 1957 года.