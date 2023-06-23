В Петербурге в честь праздника «Алые паруса» зажгут факелы Ростральных колонн

В день генеральной репетиции и в день проведения праздника петербургских выпускников «Алые паруса» 23 и 24 июня с 21:00 до 02:00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

«У нас есть замечательная традиция – зажигать факелы Ростральных колонн по праздникам и торжественным датам. «Алые паруса» - это не только праздник для выпускников, но и символ перехода в новую, взрослую жизнь, символ светлого будущего, полного надежды и возможностей, которое открывается перед каждым выпускником», - сказал Александр Беглов.

Впервые факелы на Ростральных колоннах зажглись 23 июня 1957 года. Городская газовая служба ООО «ПетербургГаз» зажигает их в дни городских и всероссийских праздников и в особо торжественных случаях.