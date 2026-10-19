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Питерец.ру » Культура » Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»

Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В библиотеке «Измайловская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова пройдет презентация проекта «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района»

24 октября (суббота) в 18:00 приглашаем вас на презентацию проекта библиотеки «Измайловская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова. Иммерсивный аудиоспектакль-экскурсия «Переулки памяти: легенды Адмиралтейского района» — это новый способ взглянуть на Петербург и его историю.

«Переулки памяти...» предлагают исследовать места, с которыми связаны неожиданные, забавные, а порой и по-настоящему страшные легенды и любопытные факты, в нетривиальном формате: в компании героини аудиоспектакля Евы, отправившейся на поиски дедушки. У вас есть возможность быть не просто сторонним наблюдателем, а оказаться непосредственно внутри пространства спектакля, где Петербург — один из ключевых персонажей.

По пути вам встретятся памятники, здания и скульптуры, которые оживают и обретают свой собственный неповторимый голос. Как звучат Сфинксы на Египетском мосту? Каким по характеру мог бы быть памятник Человеку-невидимке? Догадывались ли вы, что по пути на работу минуете дом, где когда-то нашли клад?

На презентации мы расскажем вам, как именно сотрудники «Измайловской» придумали совместить аудиоспектакль с экскурсией, о нюансах внутренней работы над проектом и, конечно, о людях, которые воплотили замысел в жизнь.

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