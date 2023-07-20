Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР

Подразделения Росгвардии принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности альтернативного маршрута в Крым, проходящего по территории Донецкой Народной Республики.

Росгвардейцы оказывают силовую поддержку правоохранительным органам на пропускных пунктах, а также охраняют коммуникации и объекты инфраструктуры. В круглосуточном режиме проводится мониторинг дорожной обстановки, в готовности к применению находятся мобильные группы Росгвардии для оказания технической и медицинской помощи.

Военные автоинспекторы Росгвардии разъясняют водителям опасные участки и особенности движения по маршруту.