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Питерец.ру » Общество » Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР

Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР

Подразделения Росгвардии принимают участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности альтернативного маршрута в Крым, проходящего по территории Донецкой Народной Республики.
Росгвардейцы оказывают силовую поддержку правоохранительным органам на пропускных пунктах, а также охраняют коммуникации и объекты инфраструктуры. В круглосуточном режиме проводится мониторинг дорожной обстановки, в готовности к применению находятся мобильные группы Росгвардии для оказания технической и медицинской помощи.
Военные автоинспекторы Росгвардии разъясняют водителям опасные участки и особенности движения по маршруту.

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