Сегодня выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории и физике. В 11 регионах северо-запада страны подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 2,2 тыс. школ, оборудованных тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты.
В дни экзаменов и до их окончания 17 июля к дежурству будут привлекаться более 550 нарядов, готовых к прибытию в течение нескольких минут после поступления сигнала.
Во время проведения ЕГЭ маршруты патрулирования экипажей корректируются для максимальной близости к образовательным учреждениям. Группы задержания проинструктированы об особенностях обеспечения безопасности на объектах образования.
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
Сегодня выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории и физике. В 11 регионах северо-запада страны подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 2,2 тыс. школ, оборудованных тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты.
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