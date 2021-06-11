Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ

Сегодня выпускники школ сдают Единый государственный экзамен по истории и физике. В 11 регионах северо-запада страны подразделения вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность 2,2 тыс. школ, оборудованных тревожными кнопками с выходом на централизованные пульты.

В дни экзаменов и до их окончания 17 июля к дежурству будут привлекаться более 550 нарядов, готовых к прибытию в течение нескольких минут после поступления сигнала.

Во время проведения ЕГЭ маршруты патрулирования экипажей корректируются для максимальной близости к образовательным учреждениям. Группы задержания проинструктированы об особенностях обеспечения безопасности на объектах образования.