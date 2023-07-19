Петербургские волонтеры провели акцию по закраске рекламы наркотиков

Петербургские волонтеры провели очередную акцию по уничтожению рекламы психоактивных веществ «Синяя птица - безопасная территория». Во всех 18 районах города участники проекта - волонтеры Городского центра «КОНТАКТ», подростки и молодежь закрашивали незаконные объявления о продаже наркотиков и рисовали вместо них символ мечты и стремления к лучшему - синюю птицу.

«Городское правительство ведет активную антинаркотическую политику, большинство показателей по наркоситуации в Петербурге улучшилось. Мы развиваем и совершенствуем городскую наркологическую медицинскую службу, привлекаем научный потенциал для противодействия незаконному обороту наркотиков. Размещаем социальную рекламу в СМИ и соцсетях. В общественном транспорте демонстрируются видеоролики, направленные на пропаганду здорового образа жизни и выработку негативного отношения к наркомании. И, конечно, в своей работе мы опираемся на помощь волонтеров и инициативных жителей города, за что им огромное спасибо. Вместе мы делаем Петербург чище и безопаснее», – сказал Александр Беглов.

В акции приняли участие 158 волонтеров города, которые ликвидировали 77 надписей с рекламой психоактивных веществ. К ним присоединились добровольцы Ленинградской области, которые провели рейд в Мурино.

Идея проекта «Синяя птица - безопасная территория» появилась на одном из слетов волонтерских движений Петербурга. С апреля 2019 года он реализуется под патронатом губернатора Александра Беглова. За все время проведения акции в ней приняли участие около 4200 волонтеров. Были уничтожены 3269 незаконных надписей на тротуарах Петербурга. С 2021 года акция расширила границы и проводится также и в Ленобласти.