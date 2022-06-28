Спикер парламента поддержал акцию «Синяя птица – безопасная территория»

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский принял участие в городской акции, направленной на борьбу с распространением психоактивных веществ.

Он присоединился к волонтёрам, воспитанникам подростково-молодёжных клубов города и студентам, которые закрашивают рекламу наркотических веществ на городских улицах. На месте незаконных объявлений спикер нанёс символ волонтёрского движения – синюю птицу на белом фоне.

– Бороться с этим явлением можно только тогда, когда общество меняется. Было бы здорово, если к нам подключилось больше известных людей, блогеров, спортсменов. Мы видим, что система распространения психоактивных веществ усложняется, всё можно делать через интернет. Проблема очень серьёзная. Надеюсь, акция и дальше будет проводиться регулярно, – сказал Александр Бельский.

Главная идея «Синей птицы» в предупреждении и защите подрастающего поколения от влияния распространителей психоактивных веществ, привлечение внимания общественности к проблеме в целом.

Акция «Синяя птица» проходит каждый месяц в 18 районах Санкт-Петербурга одновременно. Суммарно с 2019 года волонтёры закрасили более 2 тысяч таких рекламных объявлений, а в ряды добровольцев вступило больше 2600 человек.