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Питерец.ру » Общество » В Петербурге рекламу наркотиков закрасят

В Петербурге рекламу наркотиков закрасят

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
27 августа во всех 18 районах Петербурга пройдет очередная акция «Синяя птица – безопасная территория».

27 августа во всех 18 районах Петербурга пройдет очередная акция «Синяя птица – безопасная территория». На закраску незаконной рекламы психоактивных веществ на улицах города выйдут около 100 волонтеров из числа молодёжи. Участники будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а также трафаретами и краской.

«Это первая массовая акция после окончания режима самоизоляции. Во время ограничений команда волонтеров пополнялась и готовилась к возобновлению профилактического сезона. Мы сняли и смонтировали несколько крутых видео, благодаря которым любой желающий может узнать все о «Синей птице», присоединиться к ней или стать координатором проекта в своем районе. В нашей группе Вконтакте https://vk.com/kontakt_vol мы познакомили потенциальных участников со всеми координаторами Акции в Петербурге», - рассказал начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Константин Пискун.

Еженедельно волонтеры «КОНТАКТа» проводят мониторинг городского пространства: информация о размещении незаконной рекламы психоактивных веществ передается в администрации районов и управляющие компании.

С проведения первой акции (в апреле 2019 года) было закрашено более 600 преступных надписей. На их месте появился символ волонтерского движения— синяя птица. Проект «Синяя птица -  безопасная территория» находится под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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