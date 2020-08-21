В Петербурге рекламу наркотиков закрасят

27 августа во всех 18 районах Петербурга пройдет очередная акция «Синяя птица – безопасная территория». На закраску незаконной рекламы психоактивных веществ на улицах города выйдут около 100 волонтеров из числа молодёжи. Участники будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а также трафаретами и краской.
Еженедельно волонтеры «КОНТАКТа» проводят мониторинг городского пространства: информация о размещении незаконной рекламы психоактивных веществ передается в администрации районов и управляющие компании.
С проведения первой акции (в апреле 2019 года) было закрашено более 600 преступных надписей. На их месте появился символ волонтерского движения— синяя птица. Проект «Синяя птица - безопасная территория» находится под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.