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Питерец.ру » Общество » Петербуржцы вновь выйдут на закраску рекламы наркотиков

Петербуржцы вновь выйдут на закраску рекламы наркотиков

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
gov.spb.ru
В Санкт-Петербурге пройдет городская сетевая профилактическая акция «Синяя птица – безопасная территория»

30 марта во всех 18 районах Санкт-Петербурга пройдет городская сетевая профилактическая акция «Синяя птица – безопасная территория». Команды добровольцев Петербурга снова выйдут на улицу, чтобы избавиться от надписей и объявлений, рекламирующих продажу психоактивных веществ.

Присоединиться к акции можно заполнив форму по ссылке – https://forms.gle/juGsHQGXyFe4a3T8A. После регистрации, с активистами свяжутся кураторы групп.

Участники рейда будут оснащены трафаретами и краской и внесут свой вклад в борьбе с несанкционированной рекламой наркотиков.

Проект был создан на одном из Слетов лидеров волонтерских движений и реализуется под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с апреля 2019 года.

Координаторы акции совместно с активистами проводят еженедельный мониторинг уличной среды в каждом районе Санкт-Петербурга, выявляют незаконные объекты, взаимодействуют с жилищными организациями и администрациями районов.

В работе принимают участие волонтеры и молодежь подростково-молодежных центров и подростково-молодежных клубов города, а также студенты учреждений среднего профессионального образования.

Подробности в группе – https://vk.com/kontakt_vol

Источник: Комитет по молодежной политике
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