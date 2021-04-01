В Петербурге прошла вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория». Во всех 18 районах города волонтеры вышли на закраску надписей с рекламой психоактивных веществ. В ходе рейдов ребята выявили и ликвидировали 107 преступных объявлений на тротуарах. На их месте появился символ волонтерского движения – синяя птица. Информацию об обнаруженных надписях на фасадах активисты передали в управляющие компании и администрации районов. По итогам – в акции приняли участие 257 волонтеров.
С 2019 года проект реализуется под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
В состав большой волонтерской команды входят ребята из подростково-молодежных центров и клубов, студенты учреждений среднего профессионального образования, молодые специалисты в различных отраслях. Координаторы акции совместно с активистами проводят еженедельный мониторинг уличной среды, выявляют незаконные объекты, взаимодействуют с жилищными организациями и администрациями районов. Ежемесячно армия волонтеров «КОНТАКТа» пополняется.
Присоединиться к команде «Синей птицы» можно по ссылке https://vk.com/kontakt_vol