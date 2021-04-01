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Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория»

В Петербурге прошла вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Закрасили более 1000 надписей с рекламой наркотиков на улицах города

В Петербурге прошла вторая в этом году масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория». Во всех 18 районах города волонтеры вышли на закраску надписей с рекламой психоактивных веществ. В ходе рейдов ребята выявили и ликвидировали 107 преступных объявлений на тротуарах. На их месте появился символ волонтерского движения – синяя птица. Информацию об обнаруженных надписях на фасадах активисты передали в управляющие компании и администрации районов. По итогам – в акции приняли участие 257 волонтеров.

«Проект был придуман молодёжью на одном из Слетов лидеров волонтерских движений Петербурга. С апреля 2019 акция стала проходить в новом формате: с марта по ноябрь, пока нет снега, ежемесячно во всех районах города мы выходим на закраску запрещенных объявлений. Суммарно наши волонтёры уничтожили уже более 1000 таких надписей!», - рассказал координатор проекта, начальник отдела развития волонтёрского движения Центра «КОНТАКТ» Константин Пискун.

С 2019 года проект реализуется под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В состав большой волонтерской команды входят ребята из подростково-молодежных центров и клубов, студенты учреждений среднего профессионального образования, молодые специалисты в различных отраслях. Координаторы акции совместно с активистами проводят еженедельный мониторинг уличной среды, выявляют незаконные объекты, взаимодействуют с жилищными организациями и администрациями районов. Ежемесячно армия волонтеров «КОНТАКТа» пополняется.

«Я стала частью «Синей птицы» в прошлом году. Сейчас я координатор проекта в Адмиралтейском районе. Основной посыл - каждый делает для решения проблемы всё, что в его силах. Не так сложно взять трафарет, краску, зарядить идеей единомышленников и отправиться делать доброе дело, что мы и делаем» - отметила Елена Лукашина.

Присоединиться к команде «Синей птицы» можно по ссылке https://vk.com/kontakt_vol

Источник: Комитет по молодежной политике
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