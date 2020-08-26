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Питерец.ру » Общество » В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ

В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
В Петербурге пройдет масштабная акция «Синяя птица – безопасная территория» по закраске рекламы психоактивных веществ

27 августа во всех 18 районах Петербурга пройдет очередная акция «Синяя птица – безопасная территория». На закраску незаконной рекламы психоактивных веществ на улицах города выйдут около 100 волонтеров из числа молодежи. Участники будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а также трафаретами и краской.

«Во время ограничений команда волонтеров пополнялась и готовилась к возобновлению профилактического сезона. Мы сняли и смонтировали несколько крутых видео, благодаря которым любой желающий может узнать все о «Синей птице», присоединиться к ней или стать координатором проекта в своем районе. В нашей группе «ВКонтакте» (https://vk.com/kontakt_vol) мы познакомили потенциальных участников со всеми координаторами Акции в Петербурге», – рассказал начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Константин Пискун.

Еженедельно волонтеры «КОНТАКТа» проводят мониторинг городского пространства: информация о размещении незаконной рекламы С проведения первой акции (в апреле 2019 года) было закрашено более 600 преступных надписей. На их месте появился символ волонтерского движения – синяя птица. Проект «Синяя птица – безопасная территория» находится под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Источник: Комитет по молодежной политике
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