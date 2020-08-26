В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ

27 августа во всех 18 районах Петербурга пройдет очередная акция «Синяя птица – безопасная территория». На закраску незаконной рекламы психоактивных веществ на улицах города выйдут около 100 волонтеров из числа молодежи. Участники будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а также трафаретами и краской.

«Во время ограничений команда волонтеров пополнялась и готовилась к возобновлению профилактического сезона. Мы сняли и смонтировали несколько крутых видео, благодаря которым любой желающий может узнать все о «Синей птице», присоединиться к ней или стать координатором проекта в своем районе. В нашей группе «ВКонтакте» ( https://vk.com/kontakt_vol ) мы познакомили потенциальных участников со всеми координаторами Акции в Петербурге», – рассказал начальник отдела развития волонтерского движения Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» Константин Пискун.

Еженедельно волонтеры «КОНТАКТа» проводят мониторинг городского пространства: информация о размещении незаконной рекламы С проведения первой акции (в апреле 2019 года) было закрашено более 600 преступных надписей. На их месте появился символ волонтерского движения – синяя птица. Проект «Синяя птица – безопасная территория» находится под патронатом Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.