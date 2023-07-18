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Питерец.ру » Общество » Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы

Петербургские бойцы в зоне СВО получили груз помощи от спортивного сообщества Северной столицы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В ходе поездки состоялись также переговоры с врио главы ДНР Денисом Пушилиным о развитии спорта на Донбассе

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Антон Соловьев (фракция «Единой России») вместе с коллегами из спортивного сообщества Северной столицы отвез груз помощи петербургским бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Это бронежилеты, щупы, коптеры, техническое оборудование и многое другое. В общей сложности более пяти тонн груза – то, что необходимо на передовой, и чего не хватает.

«Я особую благодарность хочу выразить заслуженному тренеру России, члену Общественной палаты Санкт-Петербурга, президенту Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаилу Рахлину. В совместной поездке мы встретились с врио ДНР Денисом Пушилиным. Обсудили ситуацию в регионе и перечень того, что сейчас особенно нужно нашим парням на передовой и жителям», – рассказал парламентарий.

Среди вопросов, которые обсуждались во время встречи с руководством Донецкой Народной Республики, были вопросы развития физкультурного движения и спорта. В частности, речь шла об открытии в Мариуполе школ дзюдо и Центров физкультуры, спорта и здоровья по аналогии с теми, которые есть в Санкт-Петербурге.

«Важно, чтобы в новых регионах страны как можно скорее жители смогли начать обычную жизнь и, в том числе заняться физкультурой и спортом», – подчеркнул депутат.

Антон Соловьев является региональным координатором двух партийных проектов в Санкт-Петербурге – проекта «Детский спорт» и «Zа самбо». В рамках этих проектов ежемесячно проводятся массовые физкультурные мероприятия для школьников и мастер-классы от титулованных спортсменов, проводятся мероприятия по популяризации самбо как национального вида единоборств. Развитие физкультуры и спорта – один из приоритетов Народной программы «Единой России».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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