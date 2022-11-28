Более 30 тонн груза передали бойцам в зоне СВО из Ленобласти

Более 30 тонн груза передали бойцам в зоне специальной военной операции представители Кировского, Всеволожского и Лужского районов в рамках акции #МыВместе.

Среди переданного ― 6 машин, 5 квадрокоптеров и 7 тепловизоров. Также ленинградцы побывали в Мариуполе, чтобы завезти детям теплые вещи и канцтовары.

Ленинградские штабы #МыВместе продолжают свою работу по всей области.

Так, руководитель муниципального штаба акции #МыВместе в Подпорожском районе Татьяна Догадина лично доставила мобилизованным гуманитарный груз из Присвирья. Подпорожский пчеловод отправил 70 литров меда для детей в ЛДНР.

В Тосненском районе активно работают волонтеры, помогающие семьям бойцов на СВО. Мужчины рубят дрова и помогают подготовиться к зиме.

В каждом районе Ленинградской области действуют штабы акции #МыВместе, куда неравнодушные жители приносят гуманитарную помощь. На данный момент актуальны газовые баллоны, лепестковые горелки, печи-буржуйки, ― отмечают в региональном штабе.