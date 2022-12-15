В воинское подразделение в ДНР доставлено снаряжение из Санкт-Петербурга

Элементы боевой экипировки и теплые вещи, собранные в Санкт-Петербурге, доставлены в воинское подразделение, дислоцирующееся на территории Донецкой Народной Республики. Груз был собран силами депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, регионального отделения общественной организации «Боевое Братство», курсантов и педагогов Морской технической академии имени адмирала Д.Н. Синявина, а также жителей Невского района. Его отправка состоялась 6 декабря при участии спикера петербургского парламента Александра Бельского.

В Донецке груз военнослужащим передал депутат Игорь Высоцкий.

– Бронежилеты, бронешлемы, квадрокоптер и теплые вещи были доставлены в часть и переданы бойцам. Пообщавшись с солдатами, выяснил, что еще необходимо подразделению, – сообщил парламентарий.

Он отметил, что работа по поддержке военнослужащих будет продолжена.