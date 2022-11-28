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Питерец.ру » Общество » Депутаты передали бойцам в зоне СВО приборы ночного видения и предметы первой необходимости

Депутаты передали бойцам в зоне СВО приборы ночного видения и предметы первой необходимости

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Депутаты передали бойцам в зоне СВО приборы ночного видения и предметы первой необходимости

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, а также депутаты Константин Чебыкин и Юрий Гладунов встретились с петербуржцами, которые несут военную службу в зоне проведения специальной военной операции. Парламентарии оценили организацию их быта и обсудили вопросы необходимой помощи.

– Жители нашего города – мобилизованные и добровольцы – сегодня отстаивают интересы России здесь, в зоне СВО. Законодательное Собрание, Правительство города делает всё необходимое, чтобы поддержать их. Мы общались с бойцами в процессе подготовки в мобилизационном центре и продолжаем поддерживать контакт, выясняем их потребности. Последовательно решаем обозначенные вопросы, – прокомментировал встречу Александр Бельский.

В ходе визита депутаты передали военнослужащим приборы ночного видения и предметы первой необходимости.

– Это ленинградцы и для всех депутатов честь помогать им. Сейчас в Петербурге готовится очередной груз, который пойдёт в зону СВО. Город своих не бросает, – отметил Константин Чебыкин.

В ближайшее время в расположение воинских частей, где служат петербуржцы, отправятся 5 большегрузных машин со стройматериалами, печками, предметами первой необходимости. Также военнослужащим будут доставлены автомобили УАЗ, в том числе, так называемые «Буханки».

Источник: ЗАКС
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