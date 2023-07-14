ента новостей

12:38
IOWA, Uma2rman, Fruktы и ARTEMIEV: «Акустика счастья» анонсировала вторую волну артистов
12:33
В саду Мариинского дворца состоятся поэтические чтения
12:30
В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином
12:24
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
12:20
В центре Петербурга мужчина до смерти избил собственную мать
12:12
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
12:05
В Колпино задержан любитель пострелять в сквере
11:58
В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями
11:17
На трассе М-11 "Нева" иномарка вылетела в отбойник, погиб водитель
10:44
В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория
10:38
В Петербурге задержали сотрудницу полиции по делу о незаконной регистрации мигрантов
10:29
В Петроградском районе общественники выявили неудовлетворительное состояние детских площадок
10:20
На КАД в районе Низино полностью перекроют два съезда и введут реверсивное движение на путепроводе
01:07
Бывший невский армеец Иван Морозов арендован «Спартаком» у «Вегаса», Стась – в Минске, Андреофф – в «Сибири»
21:55
В Петербурге откроется интерактивный музей «В Тишине»
17:22
В Пулково открыли новое здание линейного отдела полиции
16:32
О подвиге жителей и освободителей Орла: Волонтёры Победы покажут по всей России видеорассказ, посвященный битве за город
16:30
Участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию в Петербурге, побывали в Строгановском дворце
16:30
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко – новичок хоккейного клуба «Динамо» (Санкт-Петербург)
15:54
В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения
14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
14:25
В Петербурге на КАД задержали похитителя автомобильных колес
14:22
В Ленобласти разыскивают поджигателя автомобилей в Лехтуси
13:52
В Петербурге откроется летний кинотеатр «Кинодвор гостинки by KION»
13:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге мотоцикла
13:29
Выставка «Перевернутое сафари. Современное искусство Африки»
13:21
В Колпино в квартире обнаружили труп женщины с множественными гематомами лица и тела
13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
12:50
В Гатчине покупатель в магазине устроил стрельбу из сигнального пистолета
12:46
В центре Петербурга неизвестный избил пожилую пару
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение

На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение

0
24
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД), на участке с 0 по 9 километр будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Дата полного перекрытия движения: 16 июля 2023 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:30; 02:30 – 03:00; 04:00 – 04:30.

«В связи с производством работ по монтажу оголовков водопропускных труб будет три раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу КАД в направлении развязки с ЗСД. Всего планируется монтаж трёх оголовков» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии движения будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 30 минут. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает, что начиная с 16 апреля полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внешнему кольцу КАД, организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение транспорта осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

Генеральный подрядчик АО «ВАД» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД Приморский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

25-05-2023, 08:12
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор
15-04-2023, 12:56
На полгода полностью перекроют КАД между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе
15-03-2023, 11:31
На шесть месяцев полностью перекроют внешнее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе
1-05-2020, 14:04
На участке внешнего кольца КАД между развязками с ЗСД и Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
28-04-2020, 18:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
20-04-2020, 14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения

Происшествия на дорогах

0
73
Сегодня, 11:17
На трассе М-11 "Нева" иномарка вылетела в отбойник, погиб водитель
0
228
Вчера, 14:35
В Осиновой Роще погиб мотоциклист в ДТП с каршеринговым «Джилли»
0
133
12-07-2023, 14:39
На севере Петербурга в ДТП пострадали два человека
0
164
12-07-2023, 13:29
В Пикалево грузовик после ДТП с легковушкой въехал в здание супермаркета
Наверх