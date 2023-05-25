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Питерец.ру » Общество » На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор

На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На участке КАД между ЗСД и Приморским шоссе полностью перекроют движение для демонтажа опор

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ выполняемых в рамках реконструкции северного участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с внутригородской платной автомагистралью Западный скоростной диаметр (ЗСД) и транспортной развязкой на пересечении с Приморским шоссе (участок км 0-506 – км 10+561) будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта.

Даты полного перекрытия движения: с 26 по 29 мая 2023 года.

Время перекрытия: 01:00 – 01:30; 01:40 – 02:10; 03:00 – 03:30; 03:40 - 04:10.

«В связи с производством работ по демонтажу П-образных металлических опор над проезжей частью КАД и установленных на них дорожных знаков будет четыре раза в течение ночи полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по КАД в обоих направлениях. Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период демонтажа ригеля конструкции и дорожных знаков. Всего планируется демонтировать семь опор» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

На период полной остановки движения будут привлечены машины прикрытия, оборудованные комплексом технических средств организации дорожного движения, стробоскопами и светодиодными балками с индикацией жёлтого цвета.

Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут четыре ночи подряд. Продолжительность одного перерыва движения не будет превышать 30 минут. Объезд перекрытого участка будет осуществляться через Левашовское шоссе. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик АО «ВАД» гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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