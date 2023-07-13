О подвиге жителей и освободителей Орла: Волонтёры Победы покажут по всей России видеорассказ, посвященный битве за город

5 августа 2023 года Волонтёры Победы покажут видеорассказ «Код доступа: Операция «Кутузов», в котором расскажут об одной из самых масштабных и кровопролитных операций войны – операции «Кутузов» по освобождению Орла от нацистских захватчиков. Мероприятие приурочено к в 80-летию освобождения города в годы Великой Отечественной войны.

«Подобный формат стал уже традиционным для Волонтёров Победы. И примечательно, что с его помощью мы в понятном и современном формате рассказываем малоизвестные факты о Великой Отечественной войне, о которых знают только профессиональные историки, местные жители и очевидцы тех событий. За 45 минут зрители смогут погрузиться в события тех дней и закрепить полученные знания с помощью интерактивного формата, разработанного Движением», - отметила Исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы Анастасия Рябова.

Зрителей ждут не только видеохроника тех лет, но и кадры художественной реконструкции, в съемках которой приняли участие поисковики, добровольцы, артисты и местные жители Орла. В ходе видеорассказа буду показаны истории советских солдат и местных жителей, боровшихся за Родину и свободу, улицы, здания, памятные места и поля сражений, которые помнят зверства нацистов.

Так, участником видеорассказа стал Николай Николаевич Орлов — ветеран Великой Отечественной войны. Николай Николаевич был очевидцем оккупации Орла. После освобождения города он был призван в армию, участвовал в боях в Восточной Пруссии. Победу встретил под Кенигсбергом в составе 339-го отдельного артиллерийского батальона. Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом «Знак Почета».

Отметим, историческая экспертиза всех вводных видеорассказа была проведена специалистами Российского военно-исторического общества. Основными целями и задачами мероприятия является воспитание чувства гордости за подвиги предков и изучение истории среди молодежи в досуговой форме.

Трансляция видеорассказа «Код доступа: Операция «Кутузов» состоится в 12:00 по МСК на игровой платформе Волонтёров Победы. Регистрация и подробности доступны с 12 июля на сайте урокипамяти.рф.

Все участники получат подтверждающий документ – сертификат, а 10 лучших, ответивших правильно и максимально быстро на проверочные вопросы в конце видеорассказа, получат специальные призы от Волонтёров Победы и партии «Единая Россия».

Организаторами Всероссийского видеорассказа «Код доступа: операция «Кутузов» выступают ВОД «Волонтёры Победы», партия «Единая Россия».