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Питерец.ру » Общество » Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки

Волонтеры Победы Санкт-Петербурга раздадут Георгиевские ленточки

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Опубликовал: Вадик Котов
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27 апреля Волонтеры Победы дадут старт Международной акции «Георгиевская ленточка»

27 апреля Волонтеры Победы дадут старт Международной акции «Георгиевская ленточка». Добровольцы снова выйдут на улицы Санкт-Петербурга, чтобы вручить желающим главный символ Дня Победы.

«Георгиевская ленточка» – символ памяти, связи поколений и воинской славы. В этом году миллионы лент будут традиционно переданы из рук в руки в России и за рубежом силами Волонтеров Победы. По традиции, вместе с главным символом Победы добровольцы будут вручать листовку с историей ленты и рекомендациями по ее ношению.

В Санкт-Петербурге 27 апреля Волонтеры Победы будут раздавать ленточки на двух локациях. Всего за день добровольцы раздадут 20 000 лент.

  • 15:00 - станция метро «Гостиный двор»
  • 17:00 - Московский вокзал. На площадке будет организована фотозона и пресс-подход для СМИ.

Кроме этого, жители и гости города смогут получить символ Победы в Великой Отечественной войне 6 и 7 мая около станций метрополитена. Добровольцы будут вручать Георгиевские Ленты с 17:00 до 18:00.

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