Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда

18 января в России вспомнят о событиях и героях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всей стране Волонтёры Победы проведут ряд мероприятий и акций.

Добровольцы навестят ветеранов Великой Отечественной войны, которые прорывали Блокаду Ленинграда, а также находились в осажденном городе. Представители Движения придут в гости, вручат Письма Победы, проявят заботу и внимание, организуют телемосты, а также оцифруют книги и домашние архивы Героев для дальнейшего размещения на портале заботаоветеранах.рф. Навещать блокадников Волонтёры Победы будут с 18 января и до Дня полного освобождения Ленинграда от блокады – 27 января.

«Сейчас в России проживают 65 841 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – это ветераны, участники боевых действий, жители осажденного города, дети-войны, инвалиды и другие. Задача добровольцев Движения – дойти до каждого блокадника, проявить свою заботу и просто подарить частичку тепла», – отмечают в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы».

Так, 18 января Волонтёры Победы исполнят мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Добровольцы вместе с ветераном окажутся на местах, с которыми Героя связывают военные времена. Абрам Израилевич и волонтёры посетят Невский пятачок и Лужский оборонительный рубеж. Кроме того, активисты покажут Абраму Израилевичу Мариинский театр и Эрмитаж.

Абрам Израилевич прошёл Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Командир зенитного огневого взвода. Участник боев на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. Участник обороны и освобождения Ленинграда. Старшина. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, был дважды ранен. Героизм Абрама Израилевича не только в его военных подвигах, но и в мирной жизни. Демобилизовавшись 31 декабря 1945 года, он приехал в Орёл. Он восстанавливал город из руин. Сегодня ветеран старается вести активный образ жизни: он занимается спортом и участвует в различных мероприятиях Орла и области.

Волонтёры Победы через символы актуализируют память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Добровольцы запустят Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб». Ключевым символом которой является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Добровольцы выйдут на улицы населенных пунктов России, чтобы рассказать жителям о подвиге петербуржцев и вручить символический кусочек блокадного хлеба.

«Движение «Волонтёры Победы» считает, что успешной практикой по изучению молодежи истории является её участие в интересных и современных форматах, а именно вовлеченность в интерактивные уроки, исторические и интеллектуальные игры, квесты, акции и волонтёрскую деятельность. Наши добровольцы уже традиционно готовят интерактивные мероприятия, посвященные памятной дате», – пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Так, Волонтёры Победы придут в образовательные организации регионов, в том числе в организации дополнительного образования, дома культуры, творчества и др., организации профессионального среднего специального и высшего образования. Добровольцы расскажут школьникам о подвиге жителей блокадного Ленинграда и освободителей города. Активисты Движения проведут уроки памяти и исторические игры. Например, в г. Москве в одной из школ памятный урок проведет Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Николаевна Занко. В Ленинградской области Волонтёры Победы в военном музее Карельского перешейка проведут акцию «Блокадный хлеб», презентацию музейной витрины, посвященной Блокаде Ленинграда и передвижной выставки масштабных моделей «Машины Дороги Жизни».

18 января Волонтёры Победы почтут память погибших в ходе прорыва и дальнейшего полного снятия Блокады Ленинграда, а также тех, кто погиб в осажденном городе. Добровольцы, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий возложат цветы к мемориалам, посвященным Блокаде. Центральными точками станут населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербург.