ента новостей

18:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда
16:52
Соискателями литературной премии им. Маршала Говорова впервые стали авторы детских произведений
16:24
В Петербурге будет создан новый заказник «Левашовский»
16:22
Воспитанник центра содействия семейному воспитанию получил от губернатора в подарок гитару
14:25
Ветераны правоохранительных органов в Петербурге добиваются восстановления своих жилищных прав
14:22
В Колпино полицейские приминили табельное оружие для остановки нарушителя ПДД
13:07
В Выборг прибыл «Поезд Победы»
13:03
В Петербурге молодежный парламент предложил сделать проезд в транспорте бесплатным для ветеранов 18 января
13:01
В Купчино задержали грабителя рецидивиста
12:56
Под Лугой водитель «Газели» погиб при столкновении с «КАМАЗ»
12:40
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве
12:39
Петербуржцы не верят в способность Смольного вовремя убрать улицы после метели 10 января
10:25
Более 1,1 миллиона рублей досталось аферистам от пожилой петербурженки
10:17
В Петербурге пожилая врач перевела мошенникам 6,6 миллионов рублей
10:07
Больных стало меньше
10:07
В центре Петербурга обнаружили человеческий череп
09:43
Канада заключила сделку на 14 миллиардов долларов по истребителям-невидимкам F-35
09:36
Как делать накопления
09:24
Болсонару публикует в Твиттере фото из больницы Флориды
09:12
Как перевозить собак
17:52
В Петербурге будут судить взломщиков банкоматов, похитивших почти 18 миллионов рублей
15:49
В Ленобласти ввели в эксплуатацию две новые школы
15:46
Природоохранная прокуратура проверила законность вырубки зеленых насаждений в Парголово
15:22
Спортсмены Ленобласти на всероссийских соревнованиях по бадминтону «Русская зима» стали обладателями 28 медалей
15:22
Школы олимпийского резерва Петербурга получат 29 млн рублей на приобретение спортивного инвентаря
15:12
Основными статьями расходов Смольного в декабре 2022 года стали визитки, туалетная бумага и журналы иноагентов
14:07
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов добился передачи в собственность Санкт-Петербурга Дачи Чернова
12:42
На «Скандинавии» столкнулись легковой "Форд" и автобус "ПАЗ"
12:31
В Петербурге задержали злоумышленников избивших 13-летнего подростка
11:33
Выборг первым встретит легендарный «Поезд Победы»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда

Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда

0
42
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Telegram
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвященные 80-летию прорыва Блокады Ленинграда

18 января в России вспомнят о событиях и героях Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В честь 80-летия прорыва Блокады Ленинграда в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области и по всей стране Волонтёры Победы проведут ряд мероприятий и акций. 

Добровольцы навестят ветеранов Великой Отечественной войны, которые прорывали Блокаду Ленинграда, а также находились в осажденном городе. Представители Движения придут в гости, вручат Письма Победы, проявят заботу и внимание, организуют телемосты, а также оцифруют книги и домашние архивы Героев для дальнейшего размещения на портале заботаоветеранах.рф. Навещать блокадников Волонтёры Победы будут с 18 января и до Дня полного освобождения Ленинграда от блокады – 27 января.

«Сейчас в России проживают 65 841 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – это ветераны, участники боевых действий, жители осажденного города, дети-войны, инвалиды и другие. Задача добровольцев Движения – дойти до каждого блокадника, проявить свою заботу и просто подарить частичку тепла», – отмечают в пресс-службе ВОД «Волонтёры Победы».

Так, 18 января Волонтёры Победы исполнят мечту 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны, защитника Ленинграда Миркина Абрама Израилевича из Орловской области. Добровольцы вместе с ветераном окажутся на местах, с которыми Героя связывают военные времена. Абрам Израилевич и волонтёры посетят Невский пятачок и Лужский оборонительный рубеж. Кроме того, активисты покажут Абраму Израилевичу Мариинский театр и Эрмитаж.

Абрам Израилевич прошёл Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Командир зенитного огневого взвода. Участник боев на Ленинградском, Волховском, Северо-Западном фронтах. Участник обороны и освобождения Ленинграда. Старшина. Награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими боевыми наградами, был дважды ранен. Героизм Абрама Израилевича не только в его военных подвигах, но и в мирной жизни. Демобилизовавшись 31 декабря 1945 года, он приехал в Орёл. Он восстанавливал город из руин. Сегодня ветеран старается вести активный образ жизни: он занимается спортом и участвует в различных мероприятиях Орла и области.

Волонтёры Победы через символы актуализируют память поколений и гордость за мужество мирного населения блокадного Ленинграда. Добровольцы запустят Всероссийскую акцию памяти «Блокадный хлеб». Ключевым символом которой является кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941-1942 года в блокадном Ленинграде. Добровольцы выйдут на улицы населенных пунктов России, чтобы рассказать жителям о подвиге петербуржцев и вручить символический кусочек блокадного хлеба.

«Движение «Волонтёры Победы» считает, что успешной практикой по изучению молодежи истории является её участие в интересных и современных форматах, а именно вовлеченность в интерактивные уроки, исторические и интеллектуальные игры, квесты, акции и волонтёрскую деятельность. Наши добровольцы уже традиционно готовят интерактивные мероприятия, посвященные памятной дате», – пресс-служба ВОД «Волонтёры Победы»

Так, Волонтёры Победы придут в образовательные организации регионов, в том числе в организации дополнительного образования, дома культуры, творчества и др., организации профессионального среднего специального и высшего образования. Добровольцы расскажут школьникам о подвиге жителей блокадного Ленинграда и освободителей города. Активисты Движения проведут уроки памяти и исторические игры. Например, в г. Москве в одной из школ памятный урок проведет Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы», Зампред комитета ГосДумы по развитию гражданского общества Ольга Николаевна Занко. В Ленинградской области Волонтёры Победы в военном музее Карельского перешейка проведут акцию «Блокадный хлеб», презентацию музейной витрины, посвященной Блокаде Ленинграда и передвижной выставки масштабных моделей «Машины Дороги Жизни».

18 января Волонтёры Победы почтут память погибших в ходе прорыва и дальнейшего полного снятия Блокады Ленинграда, а также тех, кто погиб в осажденном городе. Добровольцы, общественные деятели, неравнодушные жители страны, а также живые очевидцы тех событий возложат цветы к мемориалам, посвященным Блокаде. Центральными точками станут населенные пункты Ленинградской области и Санкт-Петербург.

Источник: волонтёрыпобеды.рф
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-12-2022, 09:04
В Петербурге пройдет более 160 мероприятий, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда
27-01-2020, 11:16
На Дворцовой площади начинают раздавать «Ленту Ленинградской Победы»
19-12-2022, 18:53
Петербургские ветераны получат выплату к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда
27-01-2021, 19:25
В Петербурге командующий Ленинградским объединением ВВС и ПВО возложил цветы к мемориалу памяти павших в годы блокады Ленинграда
7-08-2021, 13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
25-01-2022, 14:29
В Соляном переулке состоится акция, посвященная Дню Ленинградской Победы

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
92
Сегодня, 12:56
Под Лугой водитель «Газели» погиб при столкновении с «КАМАЗ»
1
211
Вчера, 12:42
На «Скандинавии» столкнулись легковой "Форд" и автобус "ПАЗ"
0
215
7-01-2023, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
0
262
6-01-2023, 15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
Наверх