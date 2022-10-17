Волонтёры Победы раскроют секреты обороны подземной крепости Аджимушкай в годы Великой Отечественной войны

В октябре отмечается 80 лет со Дня завершения обороны Аджимушкайских каменоломен. 30 октября по всей России пройдет онлайн-видеоэкскурсия «Аджимушкай – подземная крепость».

Всероссийская видео-экскурсия «Аджимушкай – подземная крепость» – это новый формат от Волонтеров Победы, который позволит погрузиться в атмосферу Великой Отечественной войны и стать непосредственным участником исторических событий. Мероприятие пройдёт 30 октября в формате прямого эфира в сообществе «Волонтёров Победы» во ВКонтакте в 12:00 по московскому времени. Героизм и трагедии, ранее неизвестные факты из истории легендарного противостояния – все это зрители смогут увидеть в кадрах кинохроники, архивных документах, фото и видеоматериалах, представленных на видеоэкскурсии.

В ходе мероприятия участники узнают, как начиналась война в 1941 году на Керченском полуострове, а также станут очевидцами событий борьбы советского народа против нацисткой Германии и их приспешников. В видеоэкскурсии представители Движения расскажут, почему Керчь имел стратегическое значение для Германии, как он должен был помочь развить наступление в Краснодарском крае и на Кавказ. Зрители смогут узнать о Керченской десантной операции и побывать в онлайн-формате в подземной крепости Аджимушкай.

В завершении видеоэкскурсии молодежь сможет принять участие в викторине и закрепить полученные знания.

Принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте Движения: https://волонтёрыпобеды.рф/lk/mgr/events/id/15093.