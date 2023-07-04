Подушки, одеяла, продукты и средства гигиены: приехавшим в Петербург белгородцам помогают обустроить быт

В ходе тематической недели приёма граждан по социальным вопросам, которую «Единая Россия» проводит с 3 по 7 июля, особый акцент сделан на обращения жителей Белгородской области, которые временно переехали в Петербург после массированных ударов ВСУ по Шебекино и Новой Таволжанке. В региональную общественную приемную партии обратились 25 белгородских семей. С ними встречаются депутаты-единороссы, людям оказывается гуманитарная помощь, а также индивидуально решаются высказанные ими проблемы.

Депутат Законодательного Собрания Антон Рудаков (фракция «Единой России») на площадке приемной партии встретился с Еленой Хрусловой– жительницей Шебекино. Сейчас она проживает в ведомственном жилье в Невском районе Северной столицы и работает в охране одного из петербургских бизнес-центров.

«Сегодня Елена Владимировна обратилась с просьбой о поддержке, ей нужны различные принадлежности, она обустраивает свой быт. Мне очень понравилась её жизнерадостность: независимо от того, что она пережила, сейчас уже трудоустроена, активно гуляет по набережным. Мы передали ей постельные принадлежности, продукты, средства гигиены. Надеюсь, что это хоть как-то скрасит её быт и конечно – желаю ей здоровья. Будем и дальше оказывать помощь тем, кто к нам обратился», – рассказал депутат.

В общении с белгородцами также приняла участие секретарь Невского районного отделения партии Анна Дрозд. Единороссы района собрали в июне около тонны различных гуманитарных грузов для белгородцев, вынужденных покинуть свои дома и проживающих сейчас в ПВР на Белгородчине, а также у родственников в Северной столице.

«Приехала сюда в силу того, что у нас такая обстановка: разбомбили город, много погореловсего. Света, газа, воды у нас не было и в некоторых домах до сих пор их нет. Окна, слава Богу, стали уже восстанавливать, у меня пять окон поставили уже в квартире. Конечно, жильё своё там как оставишь? Надо будет ездить. Со временем будет видно, что и как», – сказала на приёме Елена Хруслова.

В Петербурге женщина трудоустроилась в ЧОП «Реком Безопасность» и ей предоставили временное ведомственное жилье. «Единая Россия» помогла белгородке в обустройстве на новом месте.