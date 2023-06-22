«Остров фортов» открывает новую страницу в развитии водного спорта в Кронштадте

В рамках программы Международного военно-морского салона, вчера стартовавшего в конгресс-центре Музея военно-морской славы Кронштадта, в прилегающей к кластеру «Остров фортов» акватории проходят соревнования по парусному спорту.
Во второй день салона уже состоялась гребная гонка на шлюпках Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Соревнования объединили 63 спортсменов – 6 мужских и 3 женских экипажа, представляющих воинские части и организации ВМФ. А с 22 по 24 июня пройдут региональные соревнования по парусному спорту – Детская парусная регата «Кубок Главкома ВМФ». Спортивное событие организовано проектом ООО «Международные конгрессы и выставки» при поддержке проекта «Остров фортов» — соорганизатора и официальной площадки проведения соревнований в рамках социальной миссии по расширению возможностей для спорта и досуга подрастающего поколения кронштадтцев. Это фактически возрождение в городе детского парусного спорта – более пяти лет в Кронштадте не проходило соревнований на воде среди детей, закрылась детская парусная школа.
22 июня на Аллее героев российского флота в музейно-историческом парке «Остров фортов», расположенным по соседству с Музеем и КВЦ, состоялась официальная церемония награждения участников взрослой гонки и открытие детской парусной регаты. В ней приняли участие ВРИО заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом контр-адмирал Олег Королев, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор детской парусной регаты Анна Шумейко.
Детские водные соревнования пройдут в уникальной по своему окружению акватории – между легендарными фортами «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Константин», прямо напротив Музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Участники Международного военно-морского салона и посетители музейно-исторического парка «Остров фортов» в течение трех дней смогут наблюдать за зрелищным спортивным праздником.
Регата объединила 109 юных участников из разных уголков России – Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Приморска, Выборга, Сясьстроя, Великого Новгорода, Петрозаводска. Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 18 лет будут соревноваться в 5 классах яхт, выявляя индивидуальное спортивное мастерство. Наибольшее число участников заявлено в классе «Оптимист» – 60 человек. Несмотря на индивидуальный характер гонок, важнейшей составляющей парусного спорта является командный дух яхтсменов. Тренируясь и соревнуясь, они живут бок о бок с друг другом, под внимательным руководством тренеров, учатся помогать друг другу и вместе преодолевать сложности. Именно поэтому главный приз соревнований– Кубок Главнокомандующего ВМФ – станет трофеем той команды парусной школы, который достигнет наилучшего коллективного результата.
Для справки:
Команды- победители соревнований на гребных шлюпках Кубка Главкома ВМФ
Мужчины:
1 место — ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
2 место — ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
3 место — ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Женщины:
1 место — ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
2 место — «Ладога»
3 место — «Жемчужина»
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.