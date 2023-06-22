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Питерец.ру » Общество » «Остров фортов» открывает новую страницу в развитии водного спорта в Кронштадте

«Остров фортов» открывает новую страницу в развитии водного спорта в Кронштадте

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Опубликовал: Вадик Котов
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Остров фортов
«Остров фортов» открывает новую страницу в развитии водного спорта в Кронштадте

В рамках программы Международного военно-морского салона, вчера стартовавшего в конгресс-центре Музея военно-морской славы Кронштадта, в прилегающей к кластеру «Остров фортов» акватории проходят соревнования по парусному спорту. 

Во второй день салона уже состоялась гребная гонка на шлюпках Кубка главнокомандующего Военно-Морским Флотом. Соревнования объединили 63 спортсменов – 6 мужских и 3 женских экипажа, представляющих воинские части и организации ВМФ. А с 22 по 24 июня пройдут региональные соревнования по парусному спорту –  Детская парусная регата «Кубок Главкома ВМФ». Спортивное событие организовано проектом ООО «Международные конгрессы и выставки» при поддержке проекта «Остров фортов» — соорганизатора и официальной площадки проведения соревнований в рамках социальной миссии по расширению возможностей для спорта и досуга подрастающего поколения кронштадтцев. Это фактически возрождение в городе детского парусного спорта – более пяти лет в Кронштадте не проходило соревнований на воде среди детей, закрылась детская парусная школа. 

22 июня на Аллее героев российского флота в музейно-историческом парке «Остров фортов», расположенным по соседству с Музеем и КВЦ, состоялась официальная церемония награждения участников взрослой гонки и открытие детской парусной регаты. В ней приняли участие ВРИО заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом контр-адмирал Олег Королев, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и директор детской парусной регаты Анна Шумейко. 

«Рада приветствовать участников и гостей соревнований в настоящем «месте силы», — в колыбели российского флота городе Кронштадте, который сегодня по поручению Президента России становится главным центром военно-морской славы нашей страны. Здесь создаётся туристско-рекреационный кластер, посвящённый российскому флоту. Большое внимание в этом проекте уделено детям и молодежи, расширению возможностей для их образования, патриотического воспитания, полезного досуга и отдыха через приобщение к темам моря и флота. Уже 30 июля откроется обширная интерактивная экспозиция Музея военно-морской славы.  Через три года здесь появится яхтенный порт на 509 судов со всей необходимой инфраструктурой и при нем планируется открытие детской парусной школы. Даже такое сугубо взрослое мероприятие, как Международный военно-морской салон, который по поручению Президента России проводится впервые в Кронштадте, не обходится без мероприятий с участием подрастающего поколения. Яркий пример — регата, которую мы сегодня открываем. Парусный спорт — это очень хорошее занятие. Это физическое развитие, формирование характера, приобщение к морю, традициям, а, зачастую, и выбор будущей профессии. Возможно, совсем скоро кто-то из вас выберет для себя морскую профессию, которой посвятит жизнь. Ребята, сегодня вы соревнуетесь в правильном месте. Надеюсь, вы сможете проникнуться его духом, напитаться силой. И отдельно хочу поздравить с победой финалистов взрослой гонки на гребных судах — опытных спортсменов, чей пример наверняка вдохновит и придаст уверенности в себе юным участникам!», – сказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 
«Сегодня прекрасный день – в Кронштадт возвращаются детские парусные соревнования. Долгое время эта акватория не видела детского паруса – спасибо большое организаторам проекта за то, что возможность проведения гонок здесь стала реальностью, и теперь парусный спорт обретает в Кронштадте новую жизнь. Ребята, дорогие участники соревнований, вы – будущее нашей страны, и то, что уже сейчас вы на  «ты» с морем и парусом, дает огромные шансы в будущем на то, чтобы найти себя как в спорте, так в творчестве, возможно, в торговом или военном мореплавании. Но самое важное, что смотря на то, как ваши руки уверенно и надежно держат шкот, можно с точностью сказать, что будущее нашей страны – за вами. Всем желаю удачи, каждому из участников – поймать свой ветер!» – отметила директор детской парусной регаты Анна Шумейко. 

Детские водные соревнования пройдут в уникальной по своему окружению акватории – между легендарными фортами «Петр Первый», «Император Александр Первый» и «Константин», прямо напротив Музея военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром. Участники Международного военно-морского салона и посетители музейно-исторического парка «Остров фортов» в течение трех дней смогут наблюдать за зрелищным спортивным праздником. 

Регата объединила 109 юных участников из разных уголков России – Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Приморска, Выборга, Сясьстроя, Великого Новгорода, Петрозаводска.  Мальчики и девочки в возрасте от 9 до 18 лет будут соревноваться в 5 классах яхт, выявляя индивидуальное спортивное мастерство. Наибольшее число участников заявлено в классе «Оптимист» – 60 человек. Несмотря на индивидуальный характер гонок, важнейшей составляющей парусного спорта является командный дух яхтсменов. Тренируясь и соревнуясь, они живут бок о бок с друг другом, под внимательным руководством тренеров, учатся помогать друг другу и вместе преодолевать сложности. Именно поэтому главный приз соревнований– Кубок Главнокомандующего ВМФ – станет трофеем той команды парусной школы, который достигнет наилучшего коллективного результата. 

Для справки: 

Команды- победители соревнований на гребных шлюпках Кубка Главкома ВМФ 

Мужчины:

1 место — ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

2 место — ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

3 место — ВМИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

Женщины:

1  место — ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

2 место —  «Ладога»

3 место —  «Жемчужина»

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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