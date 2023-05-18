В Кронштадте прошли торжественные мероприятия, посвященные 320-й годовщине со дня образования Балтийского флота

18 мая в Кронштадте прошла программа торжественных мероприятий, посвященных важнейшей дате в военно-морском календаре России – 320-летней годовщине со дня образования Балтийского флота. Проект «Остров фортов» по развитию в Кронштадте туристско-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, представили соорганизатор проекта Марика Коротаева и генеральный директор АНО «Остров фортов» Константин Чамилович.

Программа открылась торжественным построением личного состава Ленинградской военно-морской базы на причале Усть-Рогатка. По традиции был проведен ритуал отдания воинских почестей морякам Балтийского флота, погибшим в годы Великой Отечественной Войны с участием кораблей – противодиверсионных катеров «Нахимовец» и П-468.

В продолжение мероприятия в Петровском парке участники возложили памятные венки и цветы к памятнику основателю Кронштадта и Балтийского флота – Петру Первому. Под его командованием 320 лет назад, 18 мая 1703 года была совершена первая морская победа зарождающегося русского флота на Балтике: русская шлюпочная команда Преображенского и Семеновского полков атаковала в устье Невы шведские корабли – 10-пушенный галиот «Гедан» и 8-пушечную шняву «Астрильд».

Это и другие события военно-морской истории России найдут отражение в экспозиции Музея военно-морской славы, который откроется в кронштадтском туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в предстоящий День ВМФ — 30 июля 2023 года.

«Музей военно-морской славы открывается в год 320-летия Балтийского флота. Что само по себе символично. Тема морской деятельности на Балтике, с которой начался фактический выход России на мировые морские коммуникации, найдет достойное отражение в экспозиции. С помощью интерактивных решений и современных технологий Музей в максимально доступной форме объяснит детям и взрослым, какую роль сыграл и продолжает играть Балтийский флот в жизни нашей страны, покажет закономерности его развития», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.