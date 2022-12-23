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Питерец.ру » Общество » Кронштадтские дети получат новогодние подарки от «Острова фортов» 

Кронштадтские дети получат новогодние подарки от «Острова фортов» 

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Остров фортов
Кронштадтские дети получат новогодние подарки от  «Острова фортов» 

Традиционные новогодние подарки от «Острова фортов» получат 4350 воспитанников кронштадтских дошкольных учреждений, учеников младших классов, подопечных районной коррекционной школы и центра социальной реабилитации. Инициатива реализована в рамках социальной миссии проекта по повышению качества жизни населения Кронштадта. В преддверии начала новогодних каникул подарки отправились к юным адресатам. 

Детей ждет сюрприз — сладкий подарок из конфет, пряников и шоколада, а также развивающая книга-квест с увлекательными заданиями на внимательность и смекалку. Все это упаковано в красочный деревянный ящичек — именную «посылку» от Деда Мороза с добрыми пожеланиями в Новом году. 

Поддержка подрастающего поколения входит в число приоритетов проекта «Остров фортов». Одной из важнейших его задач является повышение качества жизни детей Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Для комфортного и интересного досуга юных кронштадтцев и гостей города в музейно-историческом парке созданы две игровые площадки в морской тематике общей площадью более 1800 кв. м, веревочный парк и скейт-парк, воркаут, а также познавательные интерактивные площадки на тему военно-морской истории. В апреле-мае 2022 года «Остров фортов» организовал более 150 бесплатных экскурсий по парку, в которых приняли участие более 3500 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений города. Ежегодные событийные мероприятия, организованные проектом «Остров фортов» -  такие, как фестиваль «Паруса Кронштадта» и культурный проект «Морская зимняя сказка» - предлагают досугово-образовательные и творческие активности для детей всех возрастов. Так, в эту субботу 24 декабря в рамках проекта «Морская зимняя сказка» в музейно-историческом парке пройдут елки-представления для 1000 детей военнослужащих, семей участников специальной военной операции и одаренных маленьких кронштадтцев — воспитанников художественных школ и кружков, победителей олимпиад и др. 

«Одна из ключевых целей проекта «Остров фортов» — создание комфортных условий для развития, образования, интересного и полезного досуга подрастающего поколения кронштадтцев. При создании всех объектов кластера мы учитываем потребности детей и молодежи. Наши событийные мероприятия включают детские активности. Мы реализуем специальные культурно-образовательные проекты для школьников. Дети — будущее нашей страны, и мы работаем на тем, чтобы это будущее было успешным и счастливым», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
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