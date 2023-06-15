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Питерец.ру » Общество » Конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» готов принять Международный военно-морской салон

Конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» готов принять Международный военно-морской салон

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Опубликовал: Вадик Котов
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Конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» готов принять Международный военно-морской салон

15 июня на полях XXVI Петербургского международного экономического форума прошел пресс-брифинг, посвященный статусу готовности Санкт-Петербурга к Международному военно-морскому салону. Крупнейшее деловое мероприятие пройдет уже с 21 по 25 июня пройдет в Конгрессно-выставочном центре на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте. 

 

Участие в мероприятие приняли Статс--секретарь, заместитель Министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. 

Журналистов проинформировали об особенностях организации масштабного мероприятия в Северной столице и готовности города к приему гостей, рассказали о деловой программе салона, новинках судостроения и наиболее востребованных типах кораблей, участии малых и средних предприятий в промышленной кооперации. 

Отдельным блоком встречи стала тема развития Кронштадта как принципиально новой локации для проведения салона. Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу рассказала об концепции и возможностях новой площадки – конгрессно-выставочного центра, входящего в комплекс Музея военно-морской славы. 

«Конгресс-центр готов принять участников Международного военно-морского салона уже через неделю. Объект полностью сдан и зарегистрирован, сейчас внутри проводится работа по финальной расчистке помещений, полным ходом идет застройка стендов – будет размещено 154 экспонента. К услугам участников салона будут предоставлены комфортные переговорные комнаты и конференц-залы, а также инфраструктура Музея военно-морской славы. Отдельным сюрпризом для гостей будет возможность увидеть своими глазами АПЛ К-3, которая уже полностью отреставрирована внешне и окрашена в том виде, котором более полувека назад была спущена на воду. Уверена, что этот салон будет по-настоящему красивым событием, поскольку внутри площадки реализованы нестандартные для выставочного события конфигурации. Надеемся, что участникам все понравится – и уверены, что МВМС-2023 пройдет на самом высоком уровне,» – поделилась руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»   Ксения Шойгу.

«Командой «Острова фортов» и Ксенией Сергеевной проделана большая работа – кто, если не она, смог бы в такой короткий срок создать этот замечательный объект – Музей военно-морской славы с конгресс-центром. Президентом России дано поручение, во исполнение которого создается кластер и развивается территория города военно-морской славы. На Международном военно-морском салоне планируем удивить гостей современными образцами судостроения и техники, поделимся достижениями военно-морской отрасли, и конечно, ожидаем, что в дни свободного посещения будет большой наплыв горожан и туристов. В этой связи особенно важно, что мы смогли заблаговременно запустить удобное водное сообщение до Кронштадта, в том числе - на линию прямо к причалу парка “Остров фортов” выходит новое судно проекта “Котлин”  – а это значит, что желающие смогут добраться из Петербурга в Кронштадт комфортно, быстро и по пути познакомиться с достопримечательностями города с воды,» – отмечает заместитель Министр промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«Помимо проходящего сейчас форума и грядущего Международного военно-морского салона, в Санкт-Петербурге проходит и планируется большое количество деловых мероприятий. В дополнение к уже сказанным словам о развитии транспортной инфраструктры, хочу отметить, что первая парковка для автомобильных кэмпингов тоже появится в Кронштадте – в привязке к территории кластера “Остров фортов”. Пространство уже готово, мы перевыполнили план по изначальному количеству парковочных мест с учетом текущей ситуации с увеличивающимся автотрафиком в городе. Что касается планов по салону – выставочное пространство вместит большое количество петербургских производителей различного оборудования как для военно-морского, так и гражданского флота», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. 

Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром – один из ключевых объектов туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте, создаваемого по поручению Президента России. Это многофункциональный интерактивный комплекс, включающий музейную экспозицию и конгрессно-выставочные площади с инфраструктурой для проведения Международного военно-морского салона и прочих деловых и культурных мероприятий. Открытие основного экспозиционного пространства Музея запланировано на 30 июля 2023 года. Вместе с Музеем у кронштадтцев и гостей города появится пешеходная набережная с инфраструктурой: интегрируемая с кровлей Музея широкими лестничными подъемами, она создаст новые рекреационные пространства и видовые площадки на Невскую губу, форты «Петр Первый» и «Император Александр Первый».

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