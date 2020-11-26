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Питерец.ру » Общество » На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность

На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На путепроводе на трассе «Кола» ограничили пропускную способность

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга на км 19+453 автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия во Всеволожском районе Ленинградской области ограничили пропускную способность.

«В связи с производством работ по восстановлению пришовной зоны деформационного шва до 10:00 27 ноября 2020 года будет перекрыта одна (правая) полоса движения в направлении Санкт-Петербурга» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«На данном участке дороги всего четыре полосы для движения. По две полосы в каждом направлении. На период перекрытия одной полосы, по второй оставшейся свободной для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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