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Питерец.ру » Культура » «Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards

«Алые паруса-2020» завоевали 4 золота и 1 серебро на престижном мировом конкурсе Global Eventex Awards

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63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Праздник выпускников «Алые паруса-2020» был признан лучшим

Всего в этом году на конкурс Global Eventex Awards было подано рекордное количество заявок – 561 из 37 стран. Легендарный выпускной «Алые паруса-2020» подготовили в рекордно короткие сроки. Впервые в истории бриг прошел не по Неве, а в водах Финского залива. Новая локация была выбрана для максимальной безопасности жителей и гостей Санкт-Петербурга. На создание сценария, репетиции, монтаж декораций и понтонов для салютных установок ушло чуть меньше месяца. Обычно к шоу готовятся целый год. 

«В 2020 году Алые паруса проходили в условиях жесточайших антиковидных мер. Само проведение шоу до последнего момента было под вопросом. И очень важно, что организаторы смогли за месяц сделать то, что обычно готовилось год! Всей команде хочется еще раз сказать огромное спасибо!»- комментируют победу в пресс-службе Пятого канала.

Праздник выпускников «Алые паруса-2020» был признан лучшим и награжден золотом в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», а серебряную награду получил в номинации «Прямая трансляция».

Премия Global Eventex Awards учреждена в 2009 году и считается одной из крупнейших наград в событийной индустрии. Организаторы сравнивают ее с «Оскаром» и «Эмми» в своей области и вручают авторам лучших проектов за выдающиеся достижения в сфере событийного маркетинга и эффективное использование инновационных технологий в организации мероприятий высочайшего качества. 

В состав жюри входят лучшие эксперты и профессионалы с многолетним опытом проведения мероприятий: известные журналисты ведущих событийных журналов, руководители ассоциаций, представители конгресс-бюро - влиятельные лица в сфере событийного маркетинга и лидеры мнений этой отрасли. В конкурсе за все время его существования приняли участие более 950 компаний из 85 стран. Проект «Алые паруса-2020» собрал рекордное количество золотых наград. 

Традиция проведения красивого праздника на Неве была возрождена в 2005 году при поддержке Акционерного Банка "РОССИЯ", правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Сайт премии: https://eventex.co/

Победители 11-ой премии: https://eventex.co/winners/

Ролик, который отправляли на конкурс: https://youtu.be/_XRQHUpJqeM

Фото праздника выпускников «Алые паруса-2020»:  https://dropbox.5-tv.ru/public/63bb90

Источник: 5 канал
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