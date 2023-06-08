В Севкабель Порту открывается шахматный клуб. Бесплатные занятия будут проходить дважды в месяц.

Первая встреча шахматного клуба состоится 14 июня в 19:00 в УКТ. Она пройдет в формате любительского турнира Blitz 3+2. Это быстрая версия шахмат, в которой каждый игрок имеет только 3 минуты на всю игру, а каждый ход дополнительно дает 2 секунды времени.

В дальнейшем в рамках шахматного клуба будут проходить турниры, соревнования, курсы и мастер-классы как для опытных шахматистов, так и для начинающих игроков.

Все встречи будут проходить при музыкальном сопровождении диджеев или музыкальных коллективов. Шахматные доски и необходимый инвентарь предоставляется, по-соседству будет работать бар.

Вход на все занятия клуба – бесплатный, но по регистрации.