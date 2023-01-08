ента новостей

13:51
В Германии задержан гражданин Ирана, подозреваемый в подготовке теракта
13:49
В метро Мехико столкнулись два поезда, по меньшей мере 1 человек погиб и десятки ранены
13:32
В Ленобласти готовятся к патриотическому марафону
13:27
В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»
13:23
В Рождественский праздник исполнилось желание 7-летней петербурженки
13:21
В Лодейном Поле пенсионерка отдала лжеполицейскому 45 тысяч рублей
13:20
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу после семейной драмы
13:17
Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП
16:06
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
15:02
В центре Петербурга пьяный мужчина угрожая ножом пытался похитить конфеты в магазине
13:55
Петербург отмечает Рождество Христово
13:40
Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов
12:28
Во Всеволожске сожгли «Мерседес» безработного
12:22
В Казанском соборе встретили Рождество
12:18
В Петербурге пенсионерка доверилась мошенникам и потеряла более 2,3 миллиона рублей
12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
12:11
Петербуржцы посчитали анонсированную Смольным «реформу ЖКХ» пустышкой
11:19
Ничего святого…
08:39
Нужны ли допвыплаты народным артистам?
08:08
Православные отмечают Рождество
00:12
Трансферные дела «Зенита»: в Санкт-Петербург едет Роберт Ренан
21:24
В Петербурге открыли памятник Александру Блоку
15:55
В Ленобласти расселяют аварийное жилье
15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
15:50
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку
13:08
В Петербурге на поддержку рынка труда будет направлено 176 миллионов рублей
13:06
В Ленобласти полуторагодовалый ребенок отравился бытовой химией
13:02
На севере Петербурга обокрали квартиру бизнесвумен на 2,3 миллиона рублей
12:57
Петербурженка обвинила пасынка в домогательстве к её малолетним дочерям
12:55
Больше 60% петербуржцев недовольны уборкой снега в городе
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»

В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
В рамках проекта лекторий’порт и выставки «Балабанов» 10 января пройдет концерт и показ фильма «Замок» в Севкабель Порту

В рамках проекта лекторий’порт и выставки «Балабанов» 10 января пройдет концерт и показ фильма «Замок» в Севкабель Порту.

Лекторий’порт – это культурно-образовательный проект Севкабель Порта с лекционными программами и мастер-классами, выставочным пространством и кинозалом, направленный на популяризацию искусства и объединенный целью интеллектуального досуга.

10 января 19:00 

Концерт «Музыка в замке»

Концерт-исполнение музыки Сергея Курехина к фильму Алексея Балабанова «Замок» по одноименному роману Франца Кафки. Свое прочтение психоделически-парадоксального саундтрека предложат саксофонист Сергей Летов и электронный музыкант Аркадий Марто в сопровождении фильма. Мероприятие проходит в рамках специальной программы выставки «Балабанов».

Регистрация на мероприятие

Команда проекта:

Иван Харламов. Продакшн-менеджер Севкабель Порта, инженер звукозаписи, звукорежиссер.
Полина Чудинова. Исследовательница кино, координатор Garage Sail, куратор кинопроектов в Порту.
Марат Богдалов. Архитектор, куратор оффлайн-проектов медиа «Это знак», куратор архитектурных воркшопов в команде PLATFORM-A.

Площадка – Студия 42. Адрес: Кожевенная 40Д, 3 этаж. 

Вход свободный, по регистрации.

Источник: Севкабель Порт
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-09-2022, 12:55
В Севкабель Порту пройдет «День резидента»
18-10-2021, 10:29
Благотворительный концерт группы Zero People
30-11-2022, 17:52
Garage Sail в Севкабель Порту
21-07-2022, 19:32
Джаз с оркестром у моря
6-09-2022, 15:18
Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE
10-10-2019, 10:44
Фестиваль грузинской культуры ГрузияPLAY

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
148
Вчера, 12:13
В Ленобласти «Мерседес» насмерть сбил пешехода
0
193
6-01-2023, 15:53
В Петербурге «Лада Калина» сбила 13-летнего подростка
2
751
5-01-2023, 10:51
На трассе возле Кингисеппа пешеход попал под колеса снегоуборочной машины и трех автомобилей
0
321
3-01-2023, 20:06
В Леноблисти КАМАЗ въехал в маршрутный автобус. Пострадали трое
Наверх