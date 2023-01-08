В Севкабель Порту пройдет концерт и показ фильма «Замок»

В рамках проекта лекторий’порт и выставки «Балабанов» 10 января пройдет концерт и показ фильма «Замок» в Севкабель Порту.

Лекторий’порт – это культурно-образовательный проект Севкабель Порта с лекционными программами и мастер-классами, выставочным пространством и кинозалом, направленный на популяризацию искусства и объединенный целью интеллектуального досуга.

10 января 19:00

Концерт «Музыка в замке»

Концерт-исполнение музыки Сергея Курехина к фильму Алексея Балабанова «Замок» по одноименному роману Франца Кафки. Свое прочтение психоделически-парадоксального саундтрека предложат саксофонист Сергей Летов и электронный музыкант Аркадий Марто в сопровождении фильма. Мероприятие проходит в рамках специальной программы выставки «Балабанов».

Регистрация на мероприятие

Команда проекта:

Иван Харламов. Продакшн-менеджер Севкабель Порта, инженер звукозаписи, звукорежиссер.

Полина Чудинова. Исследовательница кино, координатор Garage Sail, куратор кинопроектов в Порту.

Марат Богдалов. Архитектор, куратор оффлайн-проектов медиа «Это знак», куратор архитектурных воркшопов в команде PLATFORM-A.

Площадка – Студия 42. Адрес: Кожевенная 40Д, 3 этаж.

Вход свободный, по регистрации.