«Единая Россия» и фонд «Наша Правда» передали на фронт крупную партию спецтехники

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор Фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-ой армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам по всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать на линию боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будет помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей Победы уже очень многое», - отметил Александр Сидякин.

«С 2022 года приемная в Санкт-Петербурге организовала работу по сбору, сортировке и отправке как гуманитарных грузов, так и посылок для наших защитников. За это время отправлено более 50 фур, что составило 230 тонн грузов.

Все, что приемная отправляет в зону боевых действий - это не абстрактные цифры. За каждым обращением - наши парни, которым необходимы, в зависимости от сезона, или теплая одежда, или сменное нательное белье, медицинские изделия, балаклавы и подшлемники. Все это мы отправляем по запросу военных частей.

Отмечу, что приемная работает в городе уже 15 лет, поэтому кредит доверия у нас от жителей высок. К нам обращаются предприниматели и социально ответственный бизнес, которые хотят помочь. Например, благодаря помощи фонда «Суворов» и благотворителей был приобретен для военной части внедорожник, бронежилеты. Депутаты Законодательного Собрания помогли собрать средства для приобретения раций, защитных систем «купол».

Мы также работаем с волонтерскими организациями, которые плетут маскировочные сети - отделения открыты во всех районах города. В образовательных учреждениях готовят окопные свечи. Вместе со всеми грузами мы отправляем эти изделия на фронт. Конечно, к праздникам стараемся готовить подарки, открытки от детей. То, что мы получаем в ответ весточки от наших ребят со словами благодарности, убеждает, что весь объем помощи достигает своих адресатов. Спасибо всем петербуржцам за помощь», - рассказала заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Елена Киселева.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-ого самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-ой отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы — от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

На Донбассе и в новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.