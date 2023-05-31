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Питерец.ру » Общество » Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередной груз в зону СВО

Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередной груз в зону СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Носилки, которые сшили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, оптические прицелы, рации, планшеты

Носилки, которые сшили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, оптические прицелы, рации, планшеты — фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередной автомобиль с гуманитарным грузом в зону СВО. Уже в выходные гумпомощь доставят в воинские части, где служат ленинградцы.

Фонд оказывает высокотехнологичную помощь по адресным заявкам командиров. На склады также поступает много посылок от жителей, самостоятельно закупают и передают имущество в фонд предприятия малого, среднего, а также крупного бизнеса.

Доставку груза проконтролирует спецпредставитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский, который лично сопроводит автомобиль.  

«Работу не останавливаем ни на один день. На фронте вклад фонда чувствуют и помощь ждут», — отметил Сергей Мачинский.

Источник: Администрация Ленобласти
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