Фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередной груз в зону СВО

Носилки, которые сшили воспитанники Мультицентра социальной и трудовой интеграции, оптические прицелы, рации, планшеты — фонд «Ленинградский рубеж» отправил очередной автомобиль с гуманитарным грузом в зону СВО. Уже в выходные гумпомощь доставят в воинские части, где служат ленинградцы.

Фонд оказывает высокотехнологичную помощь по адресным заявкам командиров. На склады также поступает много посылок от жителей, самостоятельно закупают и передают имущество в фонд предприятия малого, среднего, а также крупного бизнеса.

Доставку груза проконтролирует спецпредставитель губернатора Ленобласти по взаимодействию с воинскими частями в зоне СВО Сергей Мачинский, который лично сопроводит автомобиль.

«Работу не останавливаем ни на один день. На фронте вклад фонда чувствуют и помощь ждут», — отметил Сергей Мачинский.