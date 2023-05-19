В поселке Колосково заработал новый распределительный газопровод

Новый распределительный газопровод заработал в поселке Колосково Приозерского района.

Здесь построен газопровод протяженностью более 10 км. Созданы условия для подключения к газу 210 частных домов.

«Продолжаем реализовывать инициированную президентом России Владимиром Путиным программу догазификации — бесплатного подведения сетей к участкам жителей. В Колосково сети построены, запитаны от межпоселкового газопровода, проложенного по программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2021-2025 годы. От жителей принято уже 36 заявок на догазификацию, по заключенным договорам сети построены до границ 20 земельных участков, а для работ на участке и внутри дома в Ленинградской области можно получить субсидию в размере 180-300 тыс. руб.», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте [email protected], на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.