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Питерец.ру » Общество » Новый распределительный газопровод достроен в Ленобалсти

Новый распределительный газопровод достроен в Ленобалсти

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Новый распределительный газопровод достроен в селе Рождествено Гатчинского района

Новый распределительный газопровод достроен в селе Рождествено Гатчинского района — к нему смогут подключиться жители более чем 1200 домов.

Работы по строительству сетей протяженностью почти 14 км провела компания «Газпром газораспределение Ленинградская область». Сети проложены по Большому проспекту, улицам Коли Подрядчикова, Болотная, Рылеева, Парковая, Заречная, Слободка, Соколова, Вырская, Песчаная. Новый газопровод позволит подключить к газу 1236 частных домов. 

«Теперь жители могут подавать заявки на догазификацию, чтобы голубое топливо пришло в их дома. В нашем регионе действует субсидия при газификации индивидуального жилого дома. Ее сумма — от 180 до 300 тысяч рублей. Субсидией однократно могут воспользоваться жители Ленобласти, прописанные по месту жительства в частном доме региона не меньше года. Часть средств можно направить на покупку газовой плиты, котла и счетчика», —  отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Источник: Администрация Ленобласти
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