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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы

В Ленобласти построили новые распределительные газопроводы

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров

Общая протяженность построенных за месяц сетей превысила 50 километров — они позволят догазифицировать более 1400 домов.

«Газпром газораспределение Ленинградская область» завершил строительство девяти распределительных газопроводов общей протяженностью 51,1 км.

«Новые сети создали возможность для догазификации 1 402 домовладений в деревнях Поркузи Тосненского района, Каменка Выборгского района, Иссад и Гостинополье Волховского района, селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района, деревне Новосиверская и поселке Сиверский Гатчинского района, в городах Луга и Бокситогорск», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Справка

Догазификация — программа бесплатного подведения газопроводов к участкам жителей, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Заявки на догазификацию в Ленинградской области можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте организации [email protected], на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании. 

Правительством Ленинградской области установлены субсидии на газификацию домовладений. Максимальный размер на одно домовладение составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан и 180 тыс. рублей – остальным собственникам домовладений, прописанным в них не менее года.

Источник: Администрация Ленобласти
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