В Петербурге приступают к капитальному ремонту Свердловской набережной

Специалисты приступают к капитальному ремонту Свердловской набережной. Набережная проходит по правому берегу Невы в Красногвардейском и Калининском районах. Работы будут вестись на всем ее протяжении, от улицы Ватутина до Малоохтинского моста.

Свердловская набережная расположена на подмываемом берегу излучины Невы, что усугубляет подверженность вымыванию грунта. В результате обследований выявлено, что 90% швов между гранитными плитами в подводной части набережной разрушены или имеют дефекты. Из-за этого вода беспрепятственно проникает в тело берегоукрепительной стенки набережной, вымывая материал крепления плит и грунты засыпки. На ряде участков променадной части набережной есть провалы асфальта, связанные с вымыванием и просадкой грунта. Гранитные плиты облицовки стенки набережной и лестничных сходов имеют дефекты в виде сколов и трещин, некоторые смещены или отсутствуют. Помимо этого, следует отметить, что шесть существующих лестничных сходов не оборудованы для спуска маломобильных групп населения.

В ходе ремонта существующее плановысотное решение набережной будет сохранено. Проектом предусмотрено переустройство инженерных сетей, мероприятия по обеспечению грунтонепроницаемости, изменение системы водоотвода с тротуара. Разрушающаяся кладка в основании стенки набережной будет заменена, просадки грунта на променадной части ликвидированы. Существующие лестничные спуски и гранитная облицовка стенок будут капитально отремонтированы и восстановлены. По многочисленным просьбам жителей в створе Пискаревского проспекта будет устроен лестничный спуск, обеспечивающий связь верхнего и нижнего ярусов набережной, на лестничных сходах будут устроены спуски для маломобильных групп населения. Дорожное покрытие тротуара будет восстановлено, на набережной заново оформят газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.

Все работы планируется завершить до конца 2024 года.