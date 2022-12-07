На Университетской набережной начинаются ремонтные работы. Специалистам предстоит восстановить участок от Кадетской линии до 4 линии Васильевского острова протяженностью 330 метров. В границах этого участка находится «Спуск у Румянцевского сада» - самый большой грузовой спуск на Неве, а также сфинксы у Академии художеств.

Университетская набережная – одна из центральных в Петербурге, парадная, прогулочная, вся её застройка является памятником архитектуры. Сама набережная, возведённая по проектам известных архитекторов и инженеров, находится под охраной государства. Здесь располагаются такие памятники архитектуры и истории как Кунсткамера, Меншиковский дворец, Академия художеств. Набережная, которая является объектом культурного наследия, капитально ремонтировалась несколько десятилетий назад и нуждается в обновлении.

В ходе проведенных перед началом ремонта обследований специалистами зафиксированы ряд дефектов: гранитные плиты смещены относительно друг друга, на камне образовались сколы и трещины, диабазовое покрытие деформировалось, раствор, связывающий плиты и тумбы между собой, выкрошился, часть камней потеряла свои механические свойства.

Университетскую набережную ждет целый комплекс восстановительных мероприятий: элементы из натурального камня – гранита и диабаза, а также металлические секции ограждения будут отреставрированы, утраты восстановлены. Карнизные плиты стенки нижнего яруса будут демонтированы, очищены от загрязнений и отреставрированы, затем их вернут в проектное положение. Вдоль стенки верхнего яруса будет восстановлен исторический откос. Основание диабазовой мостовой будет усилено, затем выполнено мощение брусчаткой. В рамках ремонта также будут отремонтированы бронзовые грифоны и светильники, украшающие спуск к воде.

Движение пешеходов будет возможно по противоположной стороне набережной. Спуск со сфинксами у Академии художеств во время работ будет недоступен. Ремонт Университетской набережной будет завершен в октябре 2023 года.