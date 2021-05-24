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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста

В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
В Петербурге отремонтируют участок набережной у Поцелуева моста

Главгосэкспертиза России повторно проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка набережной реки Мойки от Поцелуева до Краснофлотского мостов в Санкт-Петербурге. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Поцелуев и Краснофлотский мосты расположены в Адмиралтейском районе в центре Санкт-Петербурга. Они перекинуты через реку Мойку и соединяют Казанский и Второй Адмиралтейский острова. Первый мост был возведен в XVIII веке и назван в честь купца 3-й гильдии Никифора Васильевича Поцелуева, владельца питейного дома «Поцелуй» на левом берегу Мойки. А пешеходный Краснофлотский мост, построенный в 1960 году на месте, где прежде стоял сначала Понтонный, а потом - Старо-Коночный мосты, был предназначен в первую очередь для переброски теплофикационных труб через Мойку.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, запланирован капитальный ремонт 36 метров набережной правого берега реки Мойки между Поцелуевым и Краснофлотским мостами.

Набережная построена из монолитного железобетона с основанием из буронабивных свай. Проектом предусмотрена антикоррозионная защита конструкций. Для повышения долговечности стенки набережной проведут устройство усиленной гидроизоляции, герметизация вертикальных и горизонтальных швов между камнями гранитной облицовки, устройство водоотвода с карнизных камней стенки набережной и тротуара. Также на участке набережной между газоном и пешеходной частью будет устроено набивное покрытие из гранитных плит шириной 0,6-2,85 м.

Финансирование работ планируется осуществлять полностью за счет бюджета Санкт-Петербурга. Проектную документацию подготовил Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

Источник: Главгосэкспертиза
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