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Питерец.ру » Культура » В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца

В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Главгосэкспертиза
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта правой стороны набережной реки Фонтанка напротив домов 31-35. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 года, участок набережной реки Фонтанки от Аничкова моста до моста Ломоносова в Санкт-Петербурге относится к числу объектов культурного наследия федерального наследия «Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками».

Здесь, на участке от дома № 31 до дома № 35 – то есть от зданий Кабинета Его Императорского Величества и Нового дома Кабинета, входящих в комплекс зданий Аничкова дворца, до Дома купца Евсевьева (Дома Серебряниковых), построенного Готлибом-Христофором Паульсеном, - было выполнено обследование набережной для оценки ее эксплуатационного состояния. Конструктивно этот участок набережной представляет собой одноярусную подпорную стенку из бутовой кладки, облицованную гранитными плитами. Она установлена на деревянном ростверке, объединяющем ряды деревянных свай.

Среди обнаруженных дефектов - сколы на тумбах и плитах облицовки, щели между камнями облицовки, просадка гранитного мощения тротуара с раскрытием швов между плитами тумб, выпирание и проседание камней тротуара, ржавчина на решетках ограждения. Кроме того, вымывание грунта привело к образованию просадок на тротуаре и газоне. По итогам обследования был сделан вывод, что участок набережной находится в ограниченно работоспособном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Комплекс работ, достоверность определения сметной стоимости которого проверили эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, предусматривает усиление подпорной стенки набережной и реставрацию ее гранитной облицовки. Гранитные плиты очистят от въевшейся грязи, а пришедшие в негодность элементы заменят на новые, такого же цвета и структуры. Также будут отремонтированы тротуарные плиты и отреставрированы чугунные решетки ограждения набережной. Протяженность ремонтируемого участка составит 53,1 метра.

Ранее Санкт-Петербургский филиал рассмотрел проектную документацию на выполнение этих работ.

Планируется, что продолжительность работ, финансирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, составит 7,5 месяцев. Генеральный проектировщик - АО «Инжиниринговая компания «РГП».

Источник: Главгосэкспертиза
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