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Петербуржец в Палате молодых законодателей при Совете Федерации предложил новые меры поддержки студентов

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Петербуржец в Палате молодых законодателей при Совете Федерации предложил новые меры поддержки студентов

В Москве состоялось первое в этом году заседание Комитета по спорту и молодёжной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Члены комитета определили председателя и заместителей, одним из которых стал делегат от Молодёжного парламента Санкт-Петербурга Александр Маликов. Петербуржец был выбран единогласным решением коллег.

— Хочу поблагодарить петербургский парламент за предоставленную возможность отстаивать интересы молодёжи на федеральном уровне. Уверен, что инициативы, рассмотренные в Палате молодых законодателей, положительно скажутся на развитии молодёжной политики, в том числе в Северной столице, — отметил Александр Маликов.

В ходе заседания молодые законодатели обсудили меры поддержки молодых семей и студентов. Александр Маликов предложил увеличить срок действия льготного (с 50-процентной скидкой) проезда на пригородных электричках школьникам и студентам. Петербуржец пояснил, что сейчас льготой можно воспользоваться с 1 сентября по 15 июня. Однако, летняя сессия в большинстве вузов заканчивается 28-30 июня. Кроме того, согласно расписанию на 2023 год, больше половины дат сдачи ЕГЭ поставлены после 15 июня.

Также он предложил предоставить гарантии и компенсации студентам в случае сдачи донорской крови и её компонентов. Сейчас правовое регулирование распространяется только на официально трудоустроенных граждан страны.

Данная инициатива ранее была рассмотрена в первом чтении Законодательным Собранием Санкт-Петербурга и поддержана Парламентской ассоциацией Северо-Запада России.

Источник: ЗАКС
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